Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AK Parti Eskişehir milletvekili adayları! AK Parti 28. Dönem Eskişehir milletvekili aday listesi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 13:59

AK Parti Eskişehir milletvekili adayları! AK Parti 28. Dönem Eskişehir milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK Parti Eskişehir milletvekili adayları isim listesi sorgulanıyor. 14 Mayıs Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak. Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek milletvekili aday isim listeleri merak ediliyor. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, konu ile ilgili olarak listenin hazır olduğunu, son rötüşların yapıldığını belirterek, "Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" ifadelerini kullanmıştı. Peki, AK Parti 28. Dönem Eskişehir milletvekili aday listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2023 seçimleri AK Parti Eskişehir milletvekili adayları son durum…

AK Parti Eskişehir milletvekili adayları! AK Parti 28. Dönem Eskişehir milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK Parti Eskişehir milletvekili adayları isim listesi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek. Bu noktada AK Parti milletvekili adayları il il sorgulanmaya başlandı. En çok merak edilen illerden biri de Eskişehir isim listesi oldu. Peki, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları kimler, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Seçimleri AK Parti 28. Dönem Eskişehir milletvekili aday listesi ve tüm detaylar…

AK Parti Eskişehir milletvekili adayları! AK Parti 28. Dönem Eskişehir milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla YSK'de kura töreni düzenlendi.

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Eskişehir milletvekili adayları! AK Parti 28. Dönem Eskişehir milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Milletvekili aday listesini tamamlayamayacak partiler olabileceğine dikkati çeken Özel, "Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak.

Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarım 17.00'den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayları! AK Parti 28. Dönem Eskişehir milletvekili aday listesi belli oldu mu?

"LİSTE HAZIR, SON RÖTÜŞLAR GELİYOR"

Özel, pusula sıralamasının seçmen nezdindeki etkisine dair, "Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur" ifadelerine yer verdi. AK Parti'nin sunacağı milletvekili listesine ilişkin de konuşan Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayları! AK Parti 28. Dönem Eskişehir milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK PARTİ 28. DÖNEM ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti 28. Dönem Eskişehir Milletvekili Adayları henüz belli olmadı.

Ancak Başkan Erdoğan, Kabine'de yer alan bakanların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmalarına yönelik soru üzerine şu yanıtı vermişti:

SON DAKİKA