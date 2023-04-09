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Haberler Yaşam AK Parti Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 12:57

AK Parti Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 28. Dönem milletvekilleri de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olup AK Parti Gaziantep milletvekili adayları gündeme geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek listeler öğrenilmeye çalışılıyor. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, listenin hazır olduğunu, son rötüşların yapıldığını belirterek, "Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" ifadelerini kullandı. Peki AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? AK Parti Gaziantep milletvekili adayları 2023 son durum

AK Parti Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Türkiye seçime adım adım yaklaşırken AK Parti Gaziantep milletvekili adayları merak ediliyor. Milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Bunlardan en çok merak edilen illerden birisi de Gaziantep oldu. Peki AK Parti Gaziantep milletvekili adayları kimler? İşte, 2023 AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi ve tüm detaylar…

AK Parti Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla YSK'de kura töreni düzenlendi.

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.

Milletvekili aday listesini tamamlayamayacak partiler olabileceğine dikkati çeken Özel, "Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak. Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarım 17.00'den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir" açıklamasını yaptı.

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AK Parti Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi belli oldu mu?

"LİSTE HAZIR, SON RÖTÜŞLAR GELİYOR"

Özel, pusula sıralamasının seçmen nezdindeki etkisine dair, "Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur" ifadelerine yer verdi. AK Parti'nin sunacağı milletvekili listesine ilişkin de konuşan Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.

AK PARTİ 28. DÖNEM GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi henüz belli olmadı.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi belli oldu mu?
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AK Parti Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti 28. dönem Gaziantep milletvekili aday listesi belli oldu mu?
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