AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları 2023: AK Parti 28. dönem Kahramanmaraş milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 28. Dönem milletvekilleri de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olup AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları gündeme geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek listeler öğrenilmeye çalışılıyor. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, listenin hazır olduğunu, son rötüşların yapıldığını belirterek, bugün öğleden sonra 15.30-16.00 civarı verileceğin tam net olmadığı ifadelerini kullanmıştı. Peki AK Parti 28. dönem Kahramanmaraş milletvekili aday listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları 2023 son durum