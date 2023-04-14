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Haberler Yaşam AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE: 28. dönem İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:19

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE: 28. dönem İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?

Ak Parti milletvekili aday listesi 2023 vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sandıklarda oylarını kullanacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kala Adalet ve Kalkınma Partisi YSK'ya aday listesini sundu. Bakanların milletvekili listesinde olduğunu söyletmekte yarar var. Bu noktada "İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?" sorusu yanıt aramakta. İşte AK Parti Milletvekili adayları listesi il il tablo 2023

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE: 28. dönem İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için bir ay kaldı. Ak Parti milletvekili aday isim listesi 2023 bütün iller için belli oldu. 28. Dönem Ak Parti Milletvekili adayları YSK'ya 9 Nisan'da verilen listede yer almakta. Peki, İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu? İşte detaylar

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE: 28. dönem İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE: 28. dönem İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE: 28. dönem İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE: 28. dönem İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?

İşte 28. Dönem Ak Parti Milletvekili aday listesi

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