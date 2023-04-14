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Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:19

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE: 28. dönem İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?

Ak Parti milletvekili aday listesi 2023 vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sandıklarda oylarını kullanacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kala Adalet ve Kalkınma Partisi YSK'ya aday listesini sundu. Bakanların milletvekili listesinde olduğunu söyletmekte yarar var. Bu noktada "İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?" sorusu yanıt aramakta. İşte AK Parti Milletvekili adayları listesi il il tablo 2023