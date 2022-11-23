Haberler Yaşam BENZİN İNDİRİM sonrası güncel akaryakıt fiyatları son dakika: 23 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:02

Son dakika benzin indirim haberi araç sahiplerinin gündeminde yerini aldı. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araştırılırken İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim alan akaryakıt fiyatları 4. İndirim ile yeniden düşüş yaşadı. Brent petrol piyasası pompa fiyatları üzerinde etkili oldu. Peki, 23 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, benzin indirim sonrası güncel benzin, LPG, mazot fiyatı...