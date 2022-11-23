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Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:02

BENZİN İNDİRİM sonrası güncel akaryakıt fiyatları son dakika: 23 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika benzin indirim haberi araç sahiplerinin gündeminde yerini aldı. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araştırılırken İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim alan akaryakıt fiyatları 4. İndirim ile yeniden düşüş yaşadı. Brent petrol piyasası pompa fiyatları üzerinde etkili oldu. Peki, 23 Kasım bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, ne kadar indirim geldi? İşte, benzin indirim sonrası güncel benzin, LPG, mazot fiyatı...

BENZİN İNDİRİM sonrası güncel akaryakıt fiyatları son dakika: 23 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim aldı. Geçtiğimiz günlerde benzine indirim iki kez, motorine indirim bir kez olmak üzere gerçekleşmişti. Şimdi yeniden benzin indirim haberi gündemdeki yerini aldı. Düşen rakamlarla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı sorgulanıyor. Rusya Ukrayna savaşı ile etkilenen akaryakıt fiyatları sene başından bu yana hareketli bir grafikte ilerliyor. Peki, 23 Kasım bugün benzin fiyatı ne kadar, motorin fiyatı kaç TL? İşte, benzin, LPG, mazot fiyatı son dakika rakamlar…

BENZİN İNDİRİM sonrası güncel akaryakıt fiyatları son dakika: 23 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM!

23 Kasım bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 12 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi 20 TL seviyesine geriledi.

İşte, güncel rakamlar...

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BENZİN İNDİRİM sonrası güncel akaryakıt fiyatları son dakika: 23 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşmişti.

Ardından Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi.

Son olarak 19 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yine benzin fiyatı için 75 kuruş indirim gerçekleşti.

BENZİN İNDİRİM sonrası güncel akaryakıt fiyatları son dakika: 23 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 23 Kasım 2022 Çarşamba günü için sorgulanıyor. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

BENZİN İNDİRİM sonrası güncel akaryakıt fiyatları son dakika: 23 Kasım bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA

Motorin fiyatı: 24,89 TL

Benzin fiyatı: 20,19 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 24,93 TL

Benzin fiyatı: 20,19 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

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