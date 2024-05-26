Haberler
Yaşam
Akbank Mobil neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 25 Mayıs 2024 Akbank internet ve mobil bankacılık sorunu
Giriş Tarihi: 26.05.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
01:30
Akbank Mobil neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 25 Mayıs 2024 Akbank internet ve mobil bankacılık sorunu
Akbank mobil kullanıcıları son dakika erişim sorunu yaşıyor. Mobil uygulamaya giremeyen kullanıcılar "Akbank Mobil neden açılmıyor ne zaman düzelecek" sorularına yanıt arıyor. Akbank mobil uygulamasına giriş yaparken sorun ile karşılaşan kullanıcılar arama motorlarında erişim sorunu hakında araştırma yapıyor. Peki, Akbank Mobil neden açılmıyor ne zaman düzelecek? Akbank internet ve mobil bankacılık neden açılmıyor? İşte, son durum!