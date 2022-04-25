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Haberler Yaşam Akbank'tan ilaç gibi faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:49

Akbank'tan ilaç gibi faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akbank'tan milyonların yüzünü güldürecek faizsiz kredi kampanyası geldi. 7500 TL'lik krediye başvurmak için tek şart, daha önce bu bankanın müşterisi olmamak. Öte yandan kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Hoş geldin kredisi başlığı altında müşterilere sunulan bu kampanya büyük ilgi görürken geçtiğimiz yıl 5000 TL olan bu kredinin tutarı 7500 TL'ye çıkartıldı. Peki, 0 faizli Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte tüm detaylar...

Akbank’tan ilaç gibi faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akbank 7500 TL'lik faizsiz kredi kampanyasıyla özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi bir kampanya yaptı. Hoş geldin kredisi başlığı altında duyurulan kampanyada başvurular mobil uygulama aracılığı ile alınırken öte yandan bu bankanın ilk kez müşterisi olmanız gerekiyor. Hal böyleyken "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları ise son dönemin yanıt arayan konuları arasında yer alıyor. İşte Akbank sıfır faizli (faizsiz) kredi kampanyasının detayları...

Akbank’tan ilaç gibi faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AKBANK 7500 TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7500 TL'lik yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanmak için ilk kez Akbank müşterisi olmak gerekiyor. Aynı zamanda bu işlem Akbank şubelerinden değil mobil uygulama üzerinden yapılıyor.

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Akbank’tan ilaç gibi faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Yani yüzde 0 faizli krediden yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor.

Akbank’tan ilaç gibi faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İlk olarak Akbank Mobil'i indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklayın.

Akbank’tan ilaç gibi faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İstenilen bilgileri girdikten sonra devam tuşuna basın ve 3 aşamalı kimlik doğrulama bilgilerini tamamlayın. Açılan ekran üstünden kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğraflarını çekin. Başlangıç ürünlerini seçtikten sonra başvuru sonuçlarını gör ve görüşmeyi başlat tuşuna basın. Görüntülü aramadaki görevli size kredinizin durumu ile ilgili bilgiyi söyleyecek.

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