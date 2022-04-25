Haberler Yaşam Akbank'tan ilaç gibi faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:49

Akbank'tan ilaç gibi faizsiz kredi fırsatı! Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Akbank'tan milyonların yüzünü güldürecek faizsiz kredi kampanyası geldi. 7500 TL'lik krediye başvurmak için tek şart, daha önce bu bankanın müşterisi olmamak. Öte yandan kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Hoş geldin kredisi başlığı altında müşterilere sunulan bu kampanya büyük ilgi görürken geçtiğimiz yıl 5000 TL olan bu kredinin tutarı 7500 TL'ye çıkartıldı. Peki, 0 faizli Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte tüm detaylar...