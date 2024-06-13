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Haberler Yaşam Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV'de!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:45

Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV'de!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma olan reytingleri alt üst eden ve zamana karşı bir bilgi mücadelesi "Alan" Perşembe günü ATV ekranlarına geliyor. "The Floor" adıyla tüm dünyada izlenme rekoru kıran "Alan", Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan'dan sonra şimdi de Türkiye'de ekranlara gelecek. Peki, Alan yarışması ne zaman, formatı nedir, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? İşte, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Alan yarışması hakkında merak edilenler!

Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV’de!

Atv ekranlarında olacak bilgi ve strateji yarışması Alan "Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!" formatıyla izleyenleriyle ATV ekranlarında buluşacak. Bir bilgi ve strateji yarışması olan Alan'da 100 yarışmacı, 100 ayrı kategoride yarışacak. Peki, Alan yarışması ne zaman, formatı nedir, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur?

Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV’de!

ALAN YARIŞMASI NE ZAMAN?

Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla 13 Haziran 2024 Perşembe günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

"The Floor" adıyla tüm dünyada reyting rekorları kıran "Alan", Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan'dan sonra şimdi de Türkiye'de!

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Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV’de!

ALAN YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar.

Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV’de!

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmanın büyük ödülü ise 1 milyon TL olacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül.

Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV’de!

ALAN YARIŞMSI NASIL OYNANIR?

45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor.

Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor.

Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor.

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