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Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV'de!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
16:45
Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV'de!
Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma olan reytingleri alt üst eden ve zamana karşı bir bilgi mücadelesi "Alan" Perşembe günü ATV ekranlarına geliyor. "The Floor" adıyla tüm dünyada izlenme rekoru kıran "Alan", Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan'dan sonra şimdi de Türkiye'de ekranlara gelecek. Peki, Alan yarışması ne zaman, formatı nedir, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? İşte, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Alan yarışması hakkında merak edilenler!