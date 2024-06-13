Alan yarışması nedir, formatı nasıl, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur? Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ALAN bu akşam ATV’de!

Atv ekranlarında olacak bilgi ve strateji yarışması Alan "Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!" formatıyla izleyenleriyle ATV ekranlarında buluşacak. Bir bilgi ve strateji yarışması olan Alan'da 100 yarışmacı, 100 ayrı kategoride yarışacak. Peki, Alan yarışması ne zaman, formatı nedir, büyük ödül ne kadar, nasıl başvurulur?