Aldatan kocaya 20 milyonluk HPV tazminatı: Beni eve mi kapatacaksınız?

'BENİ EVE Mİ KAPATACAKSINIZ'



Sibel B. bu kez de avukatı Ayşenur Çelik aracılığıyla Şenol B.'ye 'Zina ve haysiyetsiz yaşam sürme nedenli' boşanma ve tazminat davası açtı. Avukat Çelik dilekçesinde müvekkilinin aile birliği içerisinde büyük fedakarlıklarla, hem evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek hem de eşinin işinde başarılı olması için neredeyse kendi hayatını feda ettiğini kaydederek evliliğini sürdürmeye çalıştığını ancak Şenol B.'nin sık sık evi terk ettiği, gece geç saatlere kadar dışarıda kaldığını, tartışma konusu olduğunda ise "Paranızı ödüyorum, beni banka gibi kullanıyorsunuz, beni eve mi kapatacaksınız" şeklinde sözler sarfettiğini kaydetti.