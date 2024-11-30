Giriş Tarihi: 30.11.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
06:16
Aldatan kocaya 20 milyonluk HPV tazminatı: Beni eve mi kapatacaksınız?
İstanbul Ataşehir'de eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gören Sibel B. çekişmeli boşanma davası açtı. Davanın devam ettiği süreçte işadamı eşi Şenol B.'nin kendisini aldattığından şüphelenen Sibel B. mahkemeye gönderilen evraklar sonucunda eşinin erkeklerle ve kadınlarla defalarca otel kaydının bulunduğunu öğrendi. Sağlık kontrollerinde cinsel yolla bulaşan HPV virüsü kaptığı ortaya çıkan Sibel B., virüsü kendisine eşinin bulaştırdığı iddiasıyla 'Zina ve haysiyetsiz yaşam sürme nedenli' 20 milyon lira talepli manevi tazminat davası açtı.