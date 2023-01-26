Girdiği yeni işte casusluk faaliyetlerini sürdüren Ozan, Oylum'a bir itirafta bulunurken Oylum, Ozan ve Selin'in arasını yapmak için bir etkinlik organize eder.

Etkinlik gecesi ne Oylum ne de Selin yaşayacakları büyük hayal kırıklıklarından haberdardır.