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Haberler Yaşam Aldatmak 18. bölüm izle! Tarık'a karşı birlik olmak vakti! ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak son bölüm izle
Giriş Tarihi: 26.01.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 20:15

Aldatmak 18. bölüm izle! Tarık'a karşı birlik olmak vakti! ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak son bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin'in yer aldığı dizinin 26 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan 18. Bölümünde Tarık yüzünden kariyerine son verilen Güzide, bu süreçte en çok Sezai'nin desteğine ihtiyaç duyar. Ancak Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak 18. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Aldatmak 18. bölüm izle…

Aldatmak 18. bölüm izle! Tarık’a karşı birlik olmak vakti! ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak 18. bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Mustafa Uğurlu, Vahide Perçin, Ercan Kesal, Feyza Sevil Güngör gibi isimleri buluşturan dizinin 26 Ocak 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Aldatmak yeni bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Yeni bölümde Tarık'a karşı oluşan birlik güçlenirken, güven problemleri bu birliğin içine sızabilecek mi merak konusu olur. Aldatmak son bölüm izle ekranı ATV tarafından paylaşıldı. İşte, ATV ile Aldatmak 18. Bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Aldatmak 18. bölüm izle! Tarık’a karşı birlik olmak vakti! ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

İşte 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Aldatmak 18. bölüm izle! Tarık’a karşı birlik olmak vakti! ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 18. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır.

Bu süreçte Güzide'nin gözleri en çok Sezai'yi arasa da Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir.

Aldatmak 18. bölüm izle! Tarık’a karşı birlik olmak vakti! ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

Oylum ve Ozan, Elmas ile işbirliği yapar ve babalarına karşı harekete geçer.

Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır.

Aldatmak 18. bölüm izle! Tarık’a karşı birlik olmak vakti! ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

Girdiği yeni işte casusluk faaliyetlerini sürdüren Ozan, Oylum'a bir itirafta bulunurken Oylum, Ozan ve Selin'in arasını yapmak için bir etkinlik organize eder.

Etkinlik gecesi ne Oylum ne de Selin yaşayacakları büyük hayal kırıklıklarından haberdardır.

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