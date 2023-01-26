ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak son bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin'in yer aldığı dizinin 26 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan 18. Bölümünde Tarık yüzünden kariyerine son verilen Güzide, bu süreçte en çok Sezai'nin desteğine ihtiyaç duyar. Ancak Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Aldatmak 18. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Aldatmak 18. bölüm izle…