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ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
18:10
ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı
ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi Aldatmak dizisi 6 Haziran Perşembe akşamı son bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İzleyiciler "Aldatmak izle" sorgulaması yapıyorlar. Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur. Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, 6 Haziran 2024 ATV ile Aldatmak 71.bölüm tek parça izle ekranı