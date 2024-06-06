ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE

"Çocuğunu buldun mu?"

Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur. Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.