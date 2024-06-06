Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 18:10

ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı

ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi Aldatmak dizisi 6 Haziran Perşembe akşamı son bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İzleyiciler "Aldatmak izle" sorgulaması yapıyorlar. Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur. Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, 6 Haziran 2024 ATV ile Aldatmak 71.bölüm tek parça izle ekranı

ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak final izle ekranı başında yerler alınıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümde yaşananlarla izleyicileri şaşırtan dizi Aldatmak yeni bölüm izle

ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı

ALDATMAK FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE

Aldatmak dizisi final bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE

"Çocuğunu buldun mu?"

Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur. Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.

ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı

Oltan, Can'ı ilk defa torunu olarak sever. Duygusal bir yüzleşmenin ardından Oylum'un sırrını saklamayı kabul etse de gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

ALDATMAK FİNAL İZLE | ‘Güzide’nin büyük hayal kırıklığı’ ATV ile Aldatmak dizisi final bölümü canlı izle ekranı

Geçmişte işlediği suçlarla yüzleşen Yeşim, zor günlerden geçer. Güzide'yle arasındaki buzları eritse de içindeki vicdan azabını söndüremeyince büyük bir kararın eşiğine gelir.

SON DAKİKA