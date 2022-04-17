Haberler Yaşam ALES 2022/1 PUAN HESAPLAMA EKRANI: ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Giriş Tarihi: 17.04.2022 22:16 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 22:19

ALES 2022/1 PUAN HESAPLAMA EKRANI: ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ÖSYM tarafından 17 Nisan Pazar günü ALES 2022/1 sınavı düzenlendi. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar sınava yönelik pek çok bilgiyi araştırırken öte yandan ALES puan hesaplama bu noktada önem kazanan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Sınava yönelik soru ve cevaplar da ÖSYM tarafından açıklandı. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavın cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak olup sonuçlar bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Peki, ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır? İşte ALES puan hesaplama…