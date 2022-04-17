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Haberler Yaşam ALES 2022/1 PUAN HESAPLAMA EKRANI: ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 22:16 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 22:19

ALES 2022/1 PUAN HESAPLAMA EKRANI: ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ÖSYM tarafından 17 Nisan Pazar günü ALES 2022/1 sınavı düzenlendi. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar sınava yönelik pek çok bilgiyi araştırırken öte yandan ALES puan hesaplama bu noktada önem kazanan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Sınava yönelik soru ve cevaplar da ÖSYM tarafından açıklandı. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavın cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak olup sonuçlar bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Peki, ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır? İşte ALES puan hesaplama…

ALES 2022/1 PUAN HESAPLAMA EKRANI: ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Nisan Pazar günü belirtilen saatte düzenlendi. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar için ise ALES puan hesaplama araştırmaları başladı. Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak olup 150 dakika süre verilirken öte yandan sınavın soruları ve cevapları da erişime açıldı. Peki; ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 ALES puan hesaplama ekranı ve detaylar…

ALES 2022/1 PUAN HESAPLAMA EKRANI: ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

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ALES 2022/1 PUAN HESAPLAMA EKRANI: ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

ALES 2022/1 PUAN HESAPLAMA EKRANI: ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

ALES 2022/1 PUAN HESAPLAMA EKRANI: ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

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