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ALES BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:26
ALES BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Yüksek lisans, doktora yapmak ve akademik kadrolara atanmak isteyen adayların katılacağı yılın ikinci oturumuna dair takvim netleşti. Peki, ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor? İşte, ALES/2 başvuru tarihleri.