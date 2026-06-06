ALES BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Belirtilen normal başvuru tarihlerini (10-18 Haziran) kaçıran veya ödemesini unutan adaylar için tek günlük bir telafi hakkı tanınıyor. ÖSYM kılavuzuna göre ALES/2 geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak belirlendi.