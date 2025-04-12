ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı

ALES SINAV TAKVİMİ 2025

ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl gerçekleşecek diğer ALES sınav tarihleri şöyle:

ALES/2 Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2025 / Başvuru Tarihleri: 13-21 Mayıs 2025

ALES/3 Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 / Başvuru Tarihleri: 7-14 Ekim 2025