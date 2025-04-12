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Haberler Yaşam ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı
Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 09:19

ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı

Yılda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu hafta gerçekleşecek. ÖSYM sınav takvimine göre pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi ve detayları ile sorgulanıyor. Yüksek lisans hedefi olan veya akademik kadrolara yerleşmek isteyenler sorularına yanıt arıyor: ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı

ALES ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimince belirlenen tarihlerde gerçekleşen sınavda sözel ve sayısal alanlardan çoktan seçmeli sorular yer alacak. Peki; 2025 ALES kaç soru kaç dakika, puan kaç yıl geçerli?

ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı

ALES/1 NE ZAMAN?

Yüksek lisans eğitimi almak, akademik kadrolara yerleşmek gibi amaçlarla tercih edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzeleniyor.

ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavlarının ilki 13 Nisan tarihinde bu hafta sonu gerçekleşecek.

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ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı

ALES KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Kılavuza göre 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.

50 sayısal ve 50 sözel alandan soruların bulunacağı sınavda adayların süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak.

ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.

ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı

ALES SINAV TAKVİMİ 2025

ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl gerçekleşecek diğer ALES sınav tarihleri şöyle:

ALES/2 Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2025 / Başvuru Tarihleri: 13-21 Mayıs 2025

ALES/3 Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 / Başvuru Tarihleri: 7-14 Ekim 2025