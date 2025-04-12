Haberler
Yaşam
ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı
Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
09:19
ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika? 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ÖSYM ekranı
Yılda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu hafta gerçekleşecek. ÖSYM sınav takvimine göre pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek 2025 ALES/1 sınav giriş belgesi ve detayları ile sorgulanıyor. Yüksek lisans hedefi olan veya akademik kadrolara yerleşmek isteyenler sorularına yanıt arıyor: ALES ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?