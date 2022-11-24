ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri belli oldu!

2023 ÖSYM sınav takvimi son dakika yayımlandı. ÖSYM takvimi ile beraber ALES sınav tarihleri de belli oldu. Bu gelişme sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 ALES tarihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar, çalışma takvimlerini ALES sınav tarihlerine göre belirleyecek Bilindiği üzere ALES sınavı, yılda 3 kez düzenleniyor. Peki, 2023 ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri ve ayrıntılı bilgiler.