Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.11.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 17:03

ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri belli oldu!

2023 ÖSYM sınav takvimi son dakika yayımlandı. ÖSYM takvimi ile beraber ALES sınav tarihleri de belli oldu. Bu gelişme sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 ALES tarihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar, çalışma takvimlerini ALES sınav tarihlerine göre belirleyecek Bilindiği üzere ALES sınavı, yılda 3 kez düzenleniyor. Peki, 2023 ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri ve ayrıntılı bilgiler.

ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri belli oldu!

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 ALES sınavı için geri sayım resmen başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımladığı sınav takvimiyle belirlenen ALES sınav tarihi merak edilirken beklenen açıklama geldi. ÖSYM, önümüzdeki yıl uygulayacağı sınav tarihlerini duyurdu. Böylece 2023 ALES sınav tarihleri de belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, akademik kariyer hedefleyen adaylar için yılda üç kez uygulanıyor. Peki, 2023 ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ALES sınav tarihleri ve tüm detaylar…

ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri belli oldu!

2023 ALES SINAV TARİHLERİ: ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023 ALES) için tarihler belli oldu. Buna göre;

2023 ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde,

ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde,

ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023'te yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri belli oldu!

2023 ALES BAŞVURU TARİHLERİ: ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında,

ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında,

ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri belli oldu!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri belli oldu!
SON DAKİKA