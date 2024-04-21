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ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi
Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
09:58
ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1), bugün başlayacak. Yükseköğrenim kurumlarına lisansüstü öğrenci olarak başvurmak isteyen adaylar heyecan içinde sınav giriş saatinin gelmesini bekliyor. Peki, ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi