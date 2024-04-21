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Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 09:58

ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1), bugün başlayacak. Yükseköğrenim kurumlarına lisansüstü öğrenci olarak başvurmak isteyen adaylar heyecan içinde sınav giriş saatinin gelmesini bekliyor. Peki, ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi

ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi

ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika soruları merak edilen konular arasında yer alıyor . ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak, 2,5 saat sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi

ALES NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

ALES/1 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 21 Nisan Pazar günü yapılacak.

ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te bitecek.

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ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak, 2,5 saat sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2024 ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ALES sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan sınav için ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

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