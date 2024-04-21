ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2024 ALES/1 soruları, cevapları ve sınav süresi

ALES NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

ALES/1 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 21 Nisan Pazar günü yapılacak.

ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te bitecek.