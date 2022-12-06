Haberler Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:45

ÖSYM sınav takvimi 2022 ile ALES sonuçları açıklanma tarihi biliniyor. 20 Kasım 2022 tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM AİS sonuç ekranı üzerinden adaylar, ALES sonuçlarını öğrenebilecek. Bu bağlamda, ALES sonuçları açıklandı mı, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. ALES/3, yılın üçüncü ve sonuncu sınavı olarak kayıtlara geçmişti. ÖSYM duyuru bu sebeple bekleniyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS