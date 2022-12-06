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Haberler Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:45

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ÖSYM sınav takvimi 2022 ile ALES sonuçları açıklanma tarihi biliniyor. 20 Kasım 2022 tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM AİS sonuç ekranı üzerinden adaylar, ALES sonuçlarını öğrenebilecek. Bu bağlamda, ALES sonuçları açıklandı mı, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. ALES/3, yılın üçüncü ve sonuncu sınavı olarak kayıtlara geçmişti. ÖSYM duyuru bu sebeple bekleniyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Yılın üçüncü ve sonuncu ALES sınavı 20 Kasım'da yapıldı ve gözler ÖSYM'de. ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı üzerinden ALES sonuçları yakında öğrenilecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ALES/3 sonuç tarihi hakkında detaylar…

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ALES başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarihi açıkladı. Sınav sonuçlarının erken açıklanması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gündemine bulunmuyor. ALES sınav sonuçları 9 Aralık Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saati ise henüz belli olmadı. ÖSYM genellikle sınav sonuçlarını öğlen saat 12.00'a kadar ilan ediyor.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları, her sınavda olduğu gibi bu oturumda da AİS üzerinden ilan edilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

Sınav sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek. ÖSYM AİS'ten erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınav sonuç ekranında adaylar, sayısal ve sözel alanda katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları ile birlikte elde ettikleri puanları görüntüleyecek.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/3 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

2023 ALES SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM yayınladığı 2023 sınav takvimini üniversite sınavı ile önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin aynı güne gelmesi sebebiyle geri çekti. YKS sınav tarihlerinde değişiklik yapılarak sınav takviminin güncellenmesi bekleniyor. ALES sınav tarihlerinde değişiklik yapılması düşünülmüyor. Daha önce yayınlanan takvimde yılın ilk ALES oturumunun 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

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