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Haberler Yaşam ALES sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:27

ALES sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Yüksek lisans veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların tercih ettiği sınavda alınan puanlar 5 yıl boyunca geçerli olacak. Sınavda sözel ve sayısal alanlardan çoktan seçmeli sorgulara yanıt verenler bu kez sonuçları bekliyor. Peki, 2025/1 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi ile duyuruldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl ilk kez gerçekleşti. Yılda 3 defa yapılan sınavı kaçıranlar bir sonraki başvuru dönemini araştırıyor. Peki, 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile her bir sınavın yapılacağı günü, başvuru ve geç başvuru ile sonuç tarihlerini paylaşıyor. Bu kapsamda takvimde belirtildiği üzere ALES sonuçları 2 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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ALES sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV TAKVİMİ 2025

ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl gerçekleşecek diğer ALES sınav tarihleri şöyle:

ALES/2 Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2025 / Başvuru Tarihleri: 13-21 Mayıs 2025

ALES/3 Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 / Başvuru Tarihleri: 7-14 Ekim 2025

ALES sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?