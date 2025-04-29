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ALES sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
14:27
ALES sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Yüksek lisans veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların tercih ettiği sınavda alınan puanlar 5 yıl boyunca geçerli olacak. Sınavda sözel ve sayısal alanlardan çoktan seçmeli sorgulara yanıt verenler bu kez sonuçları bekliyor. Peki, 2025/1 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?