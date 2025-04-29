ALES sonuçları sorgulama tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi ile duyuruldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl ilk kez gerçekleşti. Yılda 3 defa yapılan sınavı kaçıranlar bir sonraki başvuru dönemini araştırıyor. Peki, 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?