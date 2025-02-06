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ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:37
ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri ÖSYM takvimi ile paylaşıldı. Yılda üç kez uygulanan sınav, lisansüstü eğitime başlamak isteyenlerin ilk adımı olarak yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 sınav takvimini duyurarak Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında gerçekleşecek olan sınavın başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini ilan etti. Peki, 2025 ALES ne zaman yapılacak?