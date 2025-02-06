ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?

ÖSYM 2025 yılı takvimi paylaşıldı. Buna göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 3 kez uygulanacak. Lisansüstü eğitimin giriş basamağı olarak tanımlanan sınavın başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç takvimine yer verildi. İşte ÖSYM ile 2025 ALES tarihleri...