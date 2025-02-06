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Haberler Yaşam ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:37

ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri ÖSYM takvimi ile paylaşıldı. Yılda üç kez uygulanan sınav, lisansüstü eğitime başlamak isteyenlerin ilk adımı olarak yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 sınav takvimini duyurarak Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında gerçekleşecek olan sınavın başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini ilan etti. Peki, 2025 ALES ne zaman yapılacak?

ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?

ÖSYM 2025 yılı takvimi paylaşıldı. Buna göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 3 kez uygulanacak. Lisansüstü eğitimin giriş basamağı olarak tanımlanan sınavın başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç takvimine yer verildi. İşte ÖSYM ile 2025 ALES tarihleri...

ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?

ALES/1 NE ZAMAN?

2025 ALES/1 sınav tarihi:13.04.2025

Başvuru tarihleri: 19.02.2025-26.02.2025

Geç başvuru günü:07.03.2025

Sonuç tarihi: 02.05.2025

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ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?

ALES/2 TARİHLERİ:

ALES/2 sınav tarihi:06.07.2025

Başvuru tarihleri: 13.05.2025-21.05.2025

Geç başvuru günü: 29.05.2025

Sonuç tarihi: 25.07.2025

ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?

ALES/3 TARİHLERİ

ALES/3 sınav tarihi: 23.11.2025

Başvuru tarihleri: 07.10.2025 -14.10.2025

Geç başvuru günü:21.10.2025

Sonuç tarihi:12.12.2025

ALES TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile 2025 yılı ALES ne zaman, başvuruları hangi tarihte alınacak?

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