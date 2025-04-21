ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde

Akademik kariyer hedefleyen adayların büyük bir heyecanla takip ettiği ALES/1 sınavı, 13 Nisan'da başarıyla gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve akademik kadro başvurularında önemli bir adım olan bu sınavın ardından, gözler şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevrildi. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...