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ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
09:24
ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde
Akademik kariyer yolculuğuna adım atmak isteyen binlerce aday, 2025 yılının ilk ALES oturumunda ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen ALES/1, yüksek lisans başvurularında ve akademik kadro alımlarında belirleyici rol oynayan önemli bir sınav niteliği taşıyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından, şimdi gözler ALES/1 sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?