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Haberler Yaşam ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:24

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde

Akademik kariyer yolculuğuna adım atmak isteyen binlerce aday, 2025 yılının ilk ALES oturumunda ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen ALES/1, yüksek lisans başvurularında ve akademik kadro alımlarında belirleyici rol oynayan önemli bir sınav niteliği taşıyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından, şimdi gözler ALES/1 sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde

Akademik kariyer hedefleyen adayların büyük bir heyecanla takip ettiği ALES/1 sınavı, 13 Nisan'da başarıyla gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve akademik kadro başvurularında önemli bir adım olan bu sınavın ardından, gözler şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevrildi. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde

ALES/1 SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akademik kariyer hedefleyenlerin ve lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katılım sağladığı ALES, her yıl üç kez düzenleniyor. 2025 yılı sınav takvimine göre, yılın ilk ALES oturumu 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav, yurt genelinde binlerce adayın katılımıyla tamamlandı.

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ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde

ÖSYM CEVAP ANAHTARINI YAYIMLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025-ALES/1'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Nisan'da sona erecek.

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Adayların bu sınavdan elde ettikleri puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile ALES/1 sonuç tarihi gündemde
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