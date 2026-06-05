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Haberler Yaşam ALES/2 başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 22:12 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 22:15

ALES/2 başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Yüksek lisans, doktora yapmak ve akademik kadrolara atanmak isteyen adayların katılacağı yılın ikinci oturumuna dair takvim netleşti. Peki, ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor? İşte, ALES/2 başvuru tarihleri.

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ALES/2 başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı güncel duyuruyla birlikte, akademik kariyer hedefleyen adayların yöneldiği zorlu maratonun takvimi resmiyet kazandı. Yılın ikinci büyük akademik seçme sınavı için 'ALES başvuruları ne zaman' sorusu yanıtlandı.

ALES/2 başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?

ÖSYM ALES/2 BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yükseköğretim kurumlarında kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen adayların katılacağı 2026-ALES/2 başvuruları, ÖSYM takvimine göre 10 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adayların elektronik ortamda form doldurup sınav ücretini yatırabileceği bu resmi süreç, 18 Haziran 2026 günü mesai bitimiyle (saat 23:59) sona erecek. Adayların bu 9 günlük süre zarfında işlemlerini eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

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ALES/2 başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?

ALES/2 SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla, daha önce 26 Temmuz 2026 olarak ilan edilen ALES/2 oturumu, resmi olarak 2 Ağustos 2026 tarihine ertelendi. Adaylar sınav salonlarında Ağustos ayının ilk hafta sonunda ter dökecek.

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ALES/2 başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Belirtilen normal başvuru tarihlerini (10-18 Haziran) kaçıran veya ödemesini unutan adaylar için tek günlük bir telafi hakkı tanınıyor. ÖSYM kılavuzuna göre ALES/2 geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak belirlendi.

ALES/2 başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek sınavın ardından değerlendirme sürecini hızla tamamlamayı planlayan ÖSYM, sonuç açıklama tarihini 21 Ağustos 2026 olarak duyurdu.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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