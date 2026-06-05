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ALES/2 başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 22:12
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 22:15
ALES/2 başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Yüksek lisans, doktora yapmak ve akademik kadrolara atanmak isteyen adayların katılacağı yılın ikinci oturumuna dair takvim netleşti. Peki, ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor? İşte, ALES/2 başvuru tarihleri.