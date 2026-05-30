Haberler Yaşam ALES/2 SINAV ve BAŞVURU TAKVİMİ 2026: ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 22:47

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın beklediği 2026 ALES/2 takvimi belli oldu. İlk oturumu kaçıran ya da puanını yükseltmek isteyen adaylar için başvuru süreci yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvimle birlikte sınav tarihi, başvuru günleri ve sonuç açıklama tarihi netleşti.

2026 yılının ikinci ALES oturumu için geri sayım başladı. Lisansüstü eğitim hedefleyen ve akademik kariyer planlayan adayların katılım sağlayacağı sınavın başvuru ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. ALES/2 sürecine ilişkin tüm detaylar adayların gündeminde yer alıyor.

ALES/2 BAŞVURULARI İÇİN TARİHLER NETLEŞTİ

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES/2 için başvuru süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 10 Haziran 2026 tarihinde alınmaya başlanacak ve 18 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

2026 ALES/2 SINAV VE SONUÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yılın ikinci ALES oturumu için sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 sınavı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınava katılım sağlayacak adayların sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

