ALES/2 SINAV ve BAŞVURU TAKVİMİ 2026: ALES ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

ALES/2 BAŞVURULARI İÇİN TARİHLER NETLEŞTİ

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES/2 için başvuru süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 10 Haziran 2026 tarihinde alınmaya başlanacak ve 18 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.