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Haberler Yaşam Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe’de forma giydi? Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 11:37

Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe’de forma giydi? Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü?

Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyasına destek veren bir isim de Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza olacak. Orta saha mevkiinde oynayan Brezilyalı eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör, ülkemizde meydana gelen felaketin yaralarını sarmak için "Omuz Omuza" isimli organizasyonda yer alacak. Bu noktada ise "Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe'de forma giydi, hangi takımın teknik direktörü?" soruları yanıt arıyor. İşte efsane golcüye dair detaylar.

Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe’de forma giydi? Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü?

Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Alexsandro de Souza veya kısaca Alex, bu akşam "Omuz Omuza" isimli deprem yardım kampanyasında yer alacak isimlerden biri olacak. Milyonların kalbinde taht kuran futbolcu, depremzedelere destek olabilmek amacıyla düzenlenen gecede dikkat çekerken "Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe'de forma giydi, hangi takımın teknik direktörü?" soruları da gündeme geliyor. İşte Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Alex de Souza hayatı ve Fenerbahçe kariyeri.

Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe’de forma giydi? Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü?

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Alexsandro de Souza veya kısaca Alex (d. 14 Eylül 1977; Curitiba, Brezilya), orta saha mevkiinde oynayan Brezilyalı eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör. Série B ekiplerinden Avaí'yi çalıştırmaktadır. Brasileiro Série A ekiplerinden Coritiba'da ve Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymiştir. Alex de Souza futbolculuk döneminde doktor lakabıyla anılmaktaydı.

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Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe’de forma giydi? Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü?

Alex, 14 Eylül 1977 tarihinde Brezilya'daki Paraná eyaletinin başkenti Curitiba'da dünyaya geldi.Profesyonel futbol kariyerine 1995 yılında Brezilya Série A takımlarından Coritiba'da başladı. 2 sene boyunca burada forma giyen Alex, kariyerini 1997 yılından itibaren aynı ligin takımlarından olan Palmeiras'ta devam ettirdi. Brezilya millî takımındaki ilk maçını 23 Eylül 1998 yılında Yugoslavya'ya karşı oynadı. 2000 ile 2001 yılları arasında önce Flamengo sonra Cruzeiro takımlarına gittikten sonra tekrar Palmeiras'a döndü. 2001 yılının temmuz ayında Parma'ya 8 milyon € karşılığında transfer oldu. 6 ay süren Parma kariyerinde herhangi bir resmî maçta forma giymedi ve 2002 Ocak ayında 4 Milyon € karşılığnda Cruzeiro'ya transfer oldu. 20 Haziran 2004 tarihinde 5 milyon € karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe’de forma giydi? Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü?

Fenerbahçe'de geçirdiği 8 yılda takımı 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Alex bu sürede 2 defa gol kralı oldu. 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olma, Süper Lig'de 100'ler kulübü girme, asist kralı olma başarılarına sahiptir. 2012 yılında futbola başladığı Coritiba takımına geri döndü. 19 Şubat 2014 tarihinde, 1000. maçına çıktı. 3 Ağustos 2014 tarihinde, aralık ayında Bahia ile oynanacak son lig maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.[20] 7 Aralık 2014 Pazar günü Bahia maçı ile profesyonel etkin futbol hayatını sonlandırmıştır.5 Nisan 2021 tarihinde Sao Paulo'nun B takımı teknik direktörü olarak futbola geri dönmüştür.

16 Kasım 2022 tarihinde Série B ekiplerinden Avaí FC takımı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştur.

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