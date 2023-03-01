Haberler Yaşam Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe’de forma giydi? Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü?

Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 11:37

Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe’de forma giydi? Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü?

Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyasına destek veren bir isim de Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza olacak. Orta saha mevkiinde oynayan Brezilyalı eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör, ülkemizde meydana gelen felaketin yaralarını sarmak için "Omuz Omuza" isimli organizasyonda yer alacak. Bu noktada ise "Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, hangi yıllarda Fenerbahçe'de forma giydi, hangi takımın teknik direktörü?" soruları yanıt arıyor. İşte efsane golcüye dair detaylar.