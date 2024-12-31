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Haberler Yaşam Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:33

Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte kariyeri ve biyografisi

Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı özel programlarının başında "O Ses Türkiye" yarışması yer alıyor. Programda yer alan ünlü konuklar arasında genç popüler şarkıcı Aleyna Tilki de bulunuyor. "Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?" ve "Dipsiz Kuyum" gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, müzik kariyerinin yanı hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Aleyna Tilki kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, genç şarkıcının özel hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar...

Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte kariyeri ve biyografisi

Genç yetenekler arasında en dikkat çeken şarkıcılarından Aleyna Tilki, bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı televizyon başında olan izleyiciler, güzel şarkıcı hakkında "Aleyna Tilki kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" gibi soruları araştırıyor. İşte, Aleyna Tilki'nin hayatı ve hakkında merak edilenler haberin devamında...

Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte kariyeri ve biyografisi

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?
Aleyna Tilki 28 Mart 2000'de, Konya'da dünyaya geldi. İlk olarak ismini Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Gesi Bağları'nı söyleyerek duyurdu. Performansının sosyal medyada hızla yayılmasıyla, albüm çalışmalarına başladı.

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Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte kariyeri ve biyografisi

Ağustos 2016'da ""Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak popüler hale geldi.Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.
Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte kariyeri ve biyografisi

Son dönemde başarılı çıkışını sürdüren Aleyna Tilki, bir Yıldız Tilbe eseri olan "Yalnız Çiçek" şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının orijinali Youtube'da 574.501 kez izlenirken, Aleyna Tilki'nin yorumladığı versiyonu sadece iki ayda 125.348.892 kez izlendi.

Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte kariyeri ve biyografisi

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de bir dizi'de oynamak için anlaştı. 2021 yılında başlayan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrolleri Cemal Can Canseven ile paylaşmaktadır.26 Şubat 2021 tarihinde Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı; Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın bestelediği "Retrograde" adlı ilk İngilizce şarkısının video klibi yayınlandı.Tilki son olarak Sır isimli türkçe single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

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