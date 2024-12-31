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Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
15:33
Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte kariyeri ve biyografisi
Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı özel programlarının başında "O Ses Türkiye" yarışması yer alıyor. Programda yer alan ünlü konuklar arasında genç popüler şarkıcı Aleyna Tilki de bulunuyor. "Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?" ve "Dipsiz Kuyum" gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, müzik kariyerinin yanı hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Aleyna Tilki kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, genç şarkıcının özel hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar...