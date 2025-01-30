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Haberler Yaşam Ali Aras'tan üzücü haber geldi ! Ayşegül Çelik acı haberi" Aras'ımız melek oldu..." sözleriyle paylaştı!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:33

Ali Aras'tan üzücü haber geldi ! Ayşegül Çelik acı haberi" Aras'ımız melek oldu..." sözleriyle paylaştı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medyada paylaştıkları videolarla tanınan 41 yaşındaki Alparslan ile 39 yaşındaki Ayşegül Çelik çiftinin 5 yaşındaki çocukları Aras Çelik, kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar dikkat çekti.

DHA
Ali Aras’tan üzücü haber geldi ! Ayşegül Çelik acı haberi Aras’ımız melek oldu... sözleriyle paylaştı!

Tarsuslu Alparslan Çelik ile Balıkesir'de yaşayan Ayşegül Çelik, 7 yıl önce sosyal medyada tanışarak evlendi. Doğuştan akondroplazi (cücelik) hastası olan çiftin 5 yıl önce aynı hastalığa sahip, 'Aras' ismini verdikleri çocukları doğdu.

Ali Aras’tan üzücü haber geldi ! Ayşegül Çelik acı haberi Aras’ımız melek oldu... sözleriyle paylaştı!

Eşi ve çocuğuyla çektikleri videoları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşegül Çelik, 1,3 milyon takipçiye ulaştı. Genetik hastalığı nedeniyle ortopedik sorunlar yaşayan, aynı zamanda kronik akciğer rahatsızlığıyla da mücadele eden Aras Çelik, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Ali Aras’tan üzücü haber geldi ! Ayşegül Çelik acı haberi Aras’ımız melek oldu... sözleriyle paylaştı!

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ayşegül Çelik, 'Aras'ımız melek oldu' diyerek paylaşım yaptı. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar dikkat çekti.

Ali Aras’tan üzücü haber geldi ! Ayşegül Çelik acı haberi Aras’ımız melek oldu... sözleriyle paylaştı!

'ÇOK UĞRAŞTIM AMA YAŞATAMADIM'

Aras'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada gözyaşı döken Ayşegül Çelik, "Çok uğraştım ama yaşatamadım" diyerek feryat etti. Acılı baba Alparslan Çelik de "Aras'ın çok seveni vardı. Milyonlarca kişi kendi evladı gibi bağrına basıyordu.

Ali Aras’tan üzücü haber geldi ! Ayşegül Çelik acı haberi Aras’ımız melek oldu... sözleriyle paylaştı!

Diyecek çok fazla bir şeyim yok, yüreğim yanıyor. Allah onu en güzel yerine, cennetine aldı. İnşallah cennette buluşuruz. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudunu kaplamış, baş edemedi, son savaşıydı.

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