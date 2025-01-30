Ali Aras'tan üzücü haber geldi ! Ayşegül Çelik acı haberi" Aras'ımız melek oldu..." sözleriyle paylaştı!

'ÇOK UĞRAŞTIM AMA YAŞATAMADIM'

Aras'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada gözyaşı döken Ayşegül Çelik, "Çok uğraştım ama yaşatamadım" diyerek feryat etti. Acılı baba Alparslan Çelik de "Aras'ın çok seveni vardı. Milyonlarca kişi kendi evladı gibi bağrına basıyordu.