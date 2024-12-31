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Haberler Yaşam Alina Boz kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Alina Boz evli mi, eşi kim?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:08

Alina Boz kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Alina Boz evli mi, eşi kim?

Türk televizyon dizilerinin başarılı oyuncularından Alina Boz, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri. Hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Alina Boz'un yaşı, memleketi ve özel hayatı hakkında merak edilen detaylar ise gündemde. İşte, Alina Boz'un hayatına dair bilinmeyenler...

Alina Boz kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Alina Boz evli mi, eşi kim?

Dizilerdeki başarılı performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Alina Boz, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Peki, Alina Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, ünlü oyuncunun biyografisine ve merak edilenler...

Alina Boz kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Alina Boz evli mi, eşi kim?

ALİNA BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü'nün ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

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Alina Boz kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Alina Boz evli mi, eşi kim?

ALİNA BOZ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Alina Boz, Umut Evirgen ile evlidir. Çift ,2 Aralık 2023 tarihinde Emirgan'da demirli olan Halas 71 adlı teknede nikah masasına oturdu.

Alina Boz kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Alina Boz evli mi, eşi kim?

UMUT EVİRGEN KİMDİR, MESLEĞİ NE?

Alina Boz'un nikah masasına oturduğu Umut Evirgen'in senaristlik, yönetmenlik ve işletmeci olduğu biliniyor.

Üniversite eğitimini New York'ta tamamlayan Evirgen sonrasında Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon'u kurdu.

Alina Boz kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Alina Boz evli mi, eşi kim?
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