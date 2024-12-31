Alina Boz kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Alina Boz evli mi, eşi kim?

ALİNA BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü'nün ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.