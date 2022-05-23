Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle ekranı ile gündeme geldi. Yapımda Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan'ın planının bir parçası mı? Heyecan dolu tarihi yapımın bu akşam yayınlanan bölümünü izlemek isteyenler bu noktada "Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle ekranı ve tüm detaylar...