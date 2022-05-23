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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 19:44 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 19:46

Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle ekranı ile gündeme geldi. Yapımda Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan'ın planının bir parçası mı? Heyecan dolu tarihi yapımın bu akşam yayınlanan bölümünü izlemek isteyenler bu noktada "Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle ekranı ve tüm detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle araştırmaları son dönemde hız kazandı. Uzun süredir yayın hayatına devam eden yapımın başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen yer alıyor. 20.00'da başlayacak bölümü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler bu kapsamda Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle ekranı üzerinden diziyi seyredebiliyor. İşte TRT ile reyting rekortmeni yapım Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle ekranı ve detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

Dizinin bu akşamki bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan'ın planının bir parçası mı? Kekavmenos'un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan'a doğru hareketlendi.

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Alparslan Büyük Selçuklu 26. Yeni bölüm TRT1 ile izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!

Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu'da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?
Alparslan, Akça'ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan'ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans'ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?

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