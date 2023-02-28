Alparslan Büyük Selçuklu 45. bölüm FULL İZLE! TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça izle

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 45. BÖLÜM ÖZETİ

Leon yanında getirdiği mancınıkla Surmari Han'a neft atmış ve ortalık savaş alanına dönmüştü. Gevher, Erbasgan ile hana girmişti. Kutalmış, Rasul Tegin ve birçok alp da hanın içerisindeydi. Alparslan ise hanın önünde, yapılan mancınık atışını görüp biçare kalmıştı.