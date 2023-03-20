Alparslan Büyük Selçuklu 48. Bölüm izle! Alparslan ile Süleyman yüzleşiyor! TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizinin 20 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 48. Bölümünde, Vaspurakan'ı geri almak için harekete geçen Alparslan, Süleyman'ın Grigor'u ziyareti sırasında içeri girmiş ama Leon tarafından derdest edilmişti. Alparslan Leon'dan kurtulup kaçabilecek mi, yoksa Vaspurakan'ı almak için canla başla vuruşacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu 48. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 dizi izle ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu 48. bölüm izle!