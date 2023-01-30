Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alpagut’u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, son zamanlarda ayrılık haberleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizinin yeni bölümünde flaş bir ayrılık daha yaşanacağı belirtildi. Dizide Alpagut karakterine hayat veren Fırat Topkorur'un yapıma veda ettiği iddia edildi.u. Söz konusu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri "Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alpagut'u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? İşte yanıtı.