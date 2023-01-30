Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alpagut’u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU ALPAGUT ÖLÜYOR MU?

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu son dönemde yaşanan ayrılıklarla gündeme geliyor.

Başrolünde Alparslan rolüyle Barış Arduç'un yer aldığı diziden bir flaş ayrılık haberi daha geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İlk bölümden bu yana dizide yer alan ve Alpagut karakterine hayat veren Fırat Topkorur projeye veda ediyor. Alpagut karakterini nasıl bir son bekliyor büyük bir merak konusu...