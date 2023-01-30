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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alpagut’u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 15:34

Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alpagut’u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, son zamanlarda ayrılık haberleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizinin yeni bölümünde flaş bir ayrılık daha yaşanacağı belirtildi. Dizide Alpagut karakterine hayat veren Fırat Topkorur'un yapıma veda ettiği iddia edildi.u. Söz konusu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri "Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alpagut'u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? İşte yanıtı.

Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alpagut’u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, 30 Ocak Pazartesi akşamı 44. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Barış Arduç, Kayra Zabcı, Barış Bağcı, Öykü Gürman gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümü yine çok konuşulacak bir ayrılığa sahne olacak. Bu sene adeta yaprak dökümünün yaşandığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut karakterini canlandıran Fırat Topkorur'un yapıma veda ettiği iddia edildi. Bu gelişme sonrası izleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. İlk sezondan beri dizide yer alan Alpagut karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alpagut'u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar.

Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alpagut’u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU ALPAGUT ÖLÜYOR MU?

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu son dönemde yaşanan ayrılıklarla gündeme geliyor.

Başrolünde Alparslan rolüyle Barış Arduç'un yer aldığı diziden bir flaş ayrılık haberi daha geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İlk bölümden bu yana dizide yer alan ve Alpagut karakterine hayat veren Fırat Topkorur projeye veda ediyor. Alpagut karakterini nasıl bir son bekliyor büyük bir merak konusu...

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Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alpagut’u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN ALPAGUT'U FIRAT TOPKORUR AYRILIYOR MU?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 30 Ocak 2023 Pazartesi akşamı 44. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölümde Alpagut karakterine hayat veren Fırat Topkorur, ekibe veda edecek.

Alpagut karakterini nasıl bir son bekliyor merak konusu olurken konuya ilişkin henüz yapımcıdan ve oyuncunun kendisinden resmi bir açıklama gelmedi.

Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alpagut’u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu?

FIRAT TOPKORUR KİMDİR?

17 Ocak 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Fırat Topkorur, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur.

2 sezon boyunca Fatih Harbiye adlı dizide Cihan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Fırat Topkorur, 2018 yılında puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.

Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut ölüyor mu? TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alpagut’u Fırat Topkorur diziden ayrılıyor mu?

FİLMOGRAFİSİ

Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021-2023
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Rüstem) - 2022
Kırmızı Oda (Servet) - 2021
Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020
İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019
Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018
Şahsiyet (Firuz) - 2018
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017
Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017
Kehribar (Yıldırım) - 2016
Son Çıkış - 2015
Darbe - 2015
Fatih Harbiye (Cihan) - 2013-2014
Bu Son Olsun (Özgür) - 2012
Sen de Gitme - 2011
Off Karadeniz - 2010

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