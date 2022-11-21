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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 17:12

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TRT 1'in ilgiyle izlenen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, ekran yolculuğuna ikinci sezonuyla devam ediyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman, Barış Bağcı gibi isimlerin yer aldığı dizi, Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Bu noktada dizinin sevenleri, ''Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi ve saati...

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman, Barış Bağcı gibi isimleri buluşturan dizi, aksiyon ve savaş sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Pazartesi akşamları yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının TRT'de yayınlanacak olması nedeniyle dizinin takipçileri, 21 Kasım 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi ve saatini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi ve 21 Kasım 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı…

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

2022 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVASI DEVAM EDİYOR!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Turnuvanın ikinci gününde yani 21 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da İngiltere İran, saat 19.00'da Senegal Hollanda, saat 22.00'de ise ABD Galler karşılaşmaları oynanacak.

TRT 1 yayın akışına göre, 21 Kasım 2022 Pazartesi saat 19.00'da 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Senegal Hollanda karşılaşması ekrana gelecek.

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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1 dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

Her pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu, 21 Kasım 2022 Pazartesi yani bu akşam TRT 1 ekranlarında yerini alacak.

Ancak sevilen yapımın yeni bölümü, saat 20.00 yerine 21.00'de özetsiz bir şekilde yayınlanacak.

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 36. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved'in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti. Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti.

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri'ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Besasiri Alparslan'ı tanımadığı için bunu farketmez.

Alparslan, Besasiri kendisini fark etmeden taşı alabilecek mi? Besasiri bu durumu ne zaman fark edecek? Hacerülesved'i Kabe'ye tekrar yerleştirmek için Alparslan neler yapacak?

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