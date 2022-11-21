Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı

TRT 1'in ilgiyle izlenen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, ekran yolculuğuna ikinci sezonuyla devam ediyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman, Barış Bağcı gibi isimlerin yer aldığı dizi, Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Bu noktada dizinin sevenleri, ''Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 21 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi ve saati...