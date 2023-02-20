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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? 20 Şubat TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 09:37

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? 20 Şubat TRT 1 yayın akışı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dizi yayınlarına ara verildi. Milli yas ile ekranlarda sadece arama kurtarma çalışmaları yer aldı. Her Pazartesi günü ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu soruları ile yanıt arıyor. Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın başrollerinde yer aldığı yapım geçtiğimiz iki haftada ekranlara gelmedi. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok, bu akşam var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, bu hafta yok mu? İşte, 20 Şubat TRT 1 yayın akışı ile cevaplar…

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? 20 Şubat TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok soruları gündemde. Her pazartesi ekranlara gelen yapım, yaşanan deprem felaketi sonrası son iki bölümüyle ekranlara gelemedi. Set malzemelerinin arama kurtarmada kullanılmasıyla birlikte çekimler de devam etmedi. Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu sorusu yanıt arıyor. Sorular TRT 1 yayın akışı ile cevaplandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte, detaylar…

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? 20 Şubat TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA VAR MI?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarının paylaşıldığı birçok kanalda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? 20 Şubat TRT 1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? 20 Şubat TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI (20 Şubat Pazartesi)

06.15 Vuslat

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

12.15 Yürek Çıkmazı

14.45 Adını Sen Koy

16.45 Yunus Emre

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren

23.35 Yerli Dizi

02.10 Yürek Çıkmazı

04.30 Yunus Emre

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? 20 Şubat TRT 1 yayın akışı
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