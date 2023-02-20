Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? 20 Şubat TRT 1 yayın akışı

Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 09:37

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dizi yayınlarına ara verildi. Milli yas ile ekranlarda sadece arama kurtarma çalışmaları yer aldı. Her Pazartesi günü ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu soruları ile yanıt arıyor. Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın başrollerinde yer aldığı yapım geçtiğimiz iki haftada ekranlara gelmedi. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok, bu akşam var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, bu hafta yok mu? İşte, 20 Şubat TRT 1 yayın akışı ile cevaplar…