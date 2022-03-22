TRT 1 ekranlarına her hafta Pazartesi akşamları gelen Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izleme linki diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Dizinin ekrana gelen 18.son bölümünde Kurduğu tertiple Büst'e girip Bozan'ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan'ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle! Bu başlık altından; TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 18.bölüm izleme linki ile bölüm detaylarına ulaşabilirsiniz.