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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu’da Barış Arduç’un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen’in yerine gelen oyuncu güzelliğiyle büyülüyor
Giriş Tarihi: 06.08.2022 17:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 17:34

Alparslan Büyük Selçuklu’da Barış Arduç’un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen’in yerine gelen oyuncu güzelliğiyle büyülüyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ilk fragmanıyla büyük ilgi çekti. Hatırlanacağı üzere dizinin sezon finalinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, projeye ölerek veda etmişti. Fahriye Evcen'in yerine gelecek isim belli oldu. Seferiye Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan genç oyuncu, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Alparslan Büyük Selçuklu’da Barış Arduç’un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen’in yerine gelen oyuncu güzelliğiyle büyülüyor

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu’da Barış Arduç’un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen’in yerine gelen oyuncu güzelliğiyle büyülüyor

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, Sultan Alparslan'ın hayatını ele alıyor.

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Alparslan Büyük Selçuklu’da Barış Arduç’un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen’in yerine gelen oyuncu güzelliğiyle büyülüyor

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da beğenilen dizinin yeni sezon ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicilerle buluştu.

Alparslan Büyük Selçuklu’da Barış Arduç’un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen’in yerine gelen oyuncu güzelliğiyle büyülüyor

Yayınlanan ikinci sezon ilk fragmanıyla dikkati çeken dizinin eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor.

Alparslan Büyük Selçuklu’da Barış Arduç’un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen’in yerine gelen oyuncu güzelliğiyle büyülüyor

Hatırlanacağı üzere Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali bölümünde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, projeye ölerek veda etmişti.

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