Alparslan Büyük Selçuklu’da Barış Arduç’un yeni partneri belli oldu! Fahriye Evcen’in yerine gelen oyuncu güzelliğiyle büyülüyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ilk fragmanıyla büyük ilgi çekti. Hatırlanacağı üzere dizinin sezon finalinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, projeye ölerek veda etmişti. Fahriye Evcen'in yerine gelecek isim belli oldu. Seferiye Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan genç oyuncu, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.