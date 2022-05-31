TRT1 ekranlarında yayınlanan Alpaslan Büyük Selçuklu sezon finali izleyiciyle buluştu. Tarihi dönemi yansıtan dizinin son bölümünde Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Alpaslan Büyük Selçuklu sezon finali son bölüm izle, Alpaslan 27.bölüm izle şeklinde araştırma yapıyor. İşte Alpaslan Büyük Selçuklu sezon finali tamamı full izle seçeneği ve yeni bölüm özeti