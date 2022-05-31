ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

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Alpaslan Büyük Selçuklu sezon finali son bölüm izle: Alpaslan 27.bölüm tamamı full izle TRT1'de | VİDEO

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 27.BÖLÜM ÖZET

Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek.

Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi? Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenmişti. Alpagut'un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey'in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı. Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?