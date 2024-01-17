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Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı izle!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:08
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. İlk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket, bu gece saat 01.11'de uzaya fırlatılacak. Fırlatma töreni Florida'daki Kennedy Uzay Üssü ile Türkiye'deki kent meydanlarından canlı bağlantılarla takip edilecek. Bu tarihi anlara uzay yolculuğu canlı yayın izle ile ekranında şahitlik edilecek. Peki; uzay yolculuğu nasıl ve hangi kanaldan izlenecek? NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı nereden, nasıl izlenir? İşte, Alper Gezeravcı NASA uzay yolculuğu canlı izle