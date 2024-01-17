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Haberler Yaşam Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı izle!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:08

Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı izle!

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. İlk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket, bu gece saat 01.11'de uzaya fırlatılacak. Fırlatma töreni Florida'daki Kennedy Uzay Üssü ile Türkiye'deki kent meydanlarından canlı bağlantılarla takip edilecek. Bu tarihi anlara uzay yolculuğu canlı yayın izle ile ekranında şahitlik edilecek. Peki; uzay yolculuğu nasıl ve hangi kanaldan izlenecek? NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı nereden, nasıl izlenir? İşte, Alper Gezeravcı NASA uzay yolculuğu canlı izle

Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı izle!

Türkiye'nin 14 gün sürecek uzay serüveni bu gece başlıyor. İlk Türk astronotu taşıyan roket bu gece fırlatılacak. Fırlatma töreni canlı izle ile tarihi anlara İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il bilim merkezlerinden şahitlik edilecek. Bu noktada Alper Gezeravcı uzay yolculuğu canlı izle için nefesler tutuldu. Peki; Alper Gezeravcı NASA uzay yolculuğu Youtube'da canlı yayınlanacak mı? Alper Gezeravcı uzay yolculuğu nereden ve nasıl izlenir? İşte, detaylar...

Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı izle!

TÜRKİYE'NIN UZAY YOLCULUĞU BAŞLIYOR!

Türkiye uzay serüveninde kritik adımı atıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay yolculuğu Florida eyaletinde gerçekleştirilecek.

Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla birlikte Alper Gezeravcı 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de yörüngeye doğru yola çıkacak.

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak.

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Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı izle!

ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU NASIL İZLENECEK?

Fırlatma töreni, bugün saat 23.00'ten itibaren Kızılay ile Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Öte yandan, Ankara ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu takip edilecek.

Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı izle!

TÜBİTAK BİLİM MERKEZLERİ
İstanbul Bilim Üsküdar
İstanbul Taksim Meydanı
Ankara Kızılay Meydanı
Ankara TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi
Bursa GUHEM
Konya Bilim Merkezi
Aksaray Bilim Merkezi
Kayseri Bilim Merkezi
Muş Bilim ve Sanat Merkezi
Antalya Bilim Merkezi
Mersin Silifke Meydan
Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi

Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı izle!

GEZERAVCI'YA 3 ASTRONOT EŞLİK EDECEK
Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek. Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

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