Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | NASA Ax-3 uzaya çıkışı canlı izle!

Türkiye'nin 14 gün sürecek uzay serüveni bu gece başlıyor. İlk Türk astronotu taşıyan roket bu gece fırlatılacak. Fırlatma töreni canlı izle ile tarihi anlara İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il bilim merkezlerinden şahitlik edilecek. Bu noktada Alper Gezeravcı uzay yolculuğu canlı izle için nefesler tutuldu. Peki; Alper Gezeravcı NASA uzay yolculuğu Youtube'da canlı yayınlanacak mı? Alper Gezeravcı uzay yolculuğu nereden ve nasıl izlenir? İşte, detaylar...