Haberler
Yaşam
Altay bebek iddianamesi tamam! Kimyasal silah vurgusu: İstenen cezalar belli oldu...
Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:06
Altay bebek iddianamesi tamam! Kimyasal silah vurgusu: İstenen cezalar belli oldu...
İzmir'de, böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 2 şüpheli hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.