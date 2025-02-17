ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yaptı.

Sarı kodlu uyarı, potansiyel risk anlamına gelir. Bu uyarı, tahmin edilen hava koşullarının olağan dışı olmadığı, ancak olası hava olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği anlamına gelir.