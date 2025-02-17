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Haberler Yaşam ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:27

ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki hava durumu ile ilgili art arda uyarılar yayımlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Türkiye genelinde, Sibirya üzerinden gelen ve Artik kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağı tahmin ediliyor. Birçok şehirde sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken, Altay Kar Fırtınası'nın da etkisini göstermesi olasılığı bulunuyor. Bu güçlü soğuk hava dalgası, yoğun kar yağışlarına yol açması bekleniyor. Altay Kar Fırtınası nedir ve ne zaman başlayacak?

ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...

Hafta ortasından itibaren Türkiye, Sibirya kökenli Altay Kar Fırtınası'nın etkisine girecek. Pazartesi günü hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova gibi iller için uyarı yapıldı. Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak?

ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...

ALTAY KAR FIRTINASI NEDİR?

Altay Kar Fırtınası, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye'ye ulaşarak yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlar oluşturması durumudur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, bu fırtınanın 19 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren ülkemizde etkili olması bekleniyor.

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ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...

Altay Kar Fırtınası, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olacak ve hava sıcaklıklarında 6 ila 10 derece arasında bir azalma meydana getirebilir. Bu durum, ulaşımda aksamalara, okulların kapanmasına ve iş yerlerinde uzaktan çalışma düzenlemelerinin yapılmasına yol açabilir. Vatandaşların, güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yaptı.

Sarı kodlu uyarı, potansiyel risk anlamına gelir. Bu uyarı, tahmin edilen hava koşullarının olağan dışı olmadığı, ancak olası hava olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği anlamına gelir.

ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...

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