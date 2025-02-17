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ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
17:27
ALTAY KAR FIRTINASI nedir, ne zaman başlayacak? Meteoroloji o iller için uyarı verdi: Kar geri dönüyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki hava durumu ile ilgili art arda uyarılar yayımlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Türkiye genelinde, Sibirya üzerinden gelen ve Artik kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağı tahmin ediliyor. Birçok şehirde sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken, Altay Kar Fırtınası'nın da etkisini göstermesi olasılığı bulunuyor. Bu güçlü soğuk hava dalgası, yoğun kar yağışlarına yol açması bekleniyor. Altay Kar Fırtınası nedir ve ne zaman başlayacak?