Altın dolu valizi kaybolmuştu: TikTok fenomeni Medine Sayan’a güzel haber!

Medine'nin dayısı Mehmet Şerif Güngöngür (46), valizin karıştığını fark eden yolculara duyarlı davrandıkları için teşekkür etti. Güngöngür, "Valizi alan kişi direkt eve gidiyor ve o valize hiç bakmıyor. Yaptığımız haber üzerine konu gündeme oturduğu için o da merak edip valize bakmış, altın olduğunu fark edince emniyet mensuplarına getiriyor. Onların aracılığıyla emniyet mensupları bizi arıyor ve çantamızın bulunduğunu söylüyor. Duyarlı vatandaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, böyle duyarlı vatandaşlarımızın olması bizi mutlu ediyor.