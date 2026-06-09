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Altın Fiyatları 9 Haziran 2026: Bugün altın ne kadar, Tam, yarım, çeyrek, gram alış-satış fiyatı
Giriş Tarihi: 09.06.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 06:43
Altın Fiyatları 9 Haziran 2026: Bugün altın ne kadar, Tam, yarım, çeyrek, gram alış-satış fiyatı
Altın fiyatları 9 Haziran 2026 Salı gününe takiple başladı. Yatırımcıların anlık olarak takip ettiği piyasalarda gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere sarrafiye ürünlerinde düşük seyir devam ediyor. Küresel piyasalardaki ons dalgalanması iç piyasada bugün altın ne kadar sorusunu gündeme getirdi. İşte en güncel rakamlar.