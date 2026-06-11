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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı
Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:03
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı
Yatırımcıların gözü kulağı anlık piyasa verilerinde. 11 Haziran 2026 canlı altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve ons bazlı değişimlerle güne başladı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel alış-satış rakamları.