ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 11 HAZİRAN 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL?

Güvenli liman olarak görülen kıymetli metallerdeki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde yurt içinde çeyrek ve gram değerleri, uluslararası piyasalardaki ons fiyatının seyrine paralel olarak yeni bant aralıklarını test ediyor. Anlık grafikler, birikimlerini değerlendirmek veya düğün hazırlığı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.