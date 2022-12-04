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Haberler Yaşam Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi 2022: 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 17:34 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 17:35

Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi 2022: 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler?

2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananlar listesi gündemdeki yerini aldı. Her yıl gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ile sinema, televizyon, müzik dünyasının en başarılı isimleri ödüllendiriliyor. Bu yıl 48' incisi düzenlenecek olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla gerçekleşecek. Bu akşam verilen oylar sonucunda 2022 yılında sinema, televizyon, müzik ve sosyal medya alanlarında en iyi isimleri canlı yayında açıklanacak. Peki, 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler? İşte, 2022 Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi ve tüm detaylar…

Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi 2022: 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler?

Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler soruları yanıt arıyor. Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için beklenen gün geldi. Halk oylamasıyla ödüllerin sahiplerini bulacağı Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu akşam gerçekleşecek. Canlı yayınlanacak tören ile 2022 yılında sinema, televizyon, müzik dünyasının en başarılı isimleri belli olacak. Peki, 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler? İşte, 2022 Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi…

Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi 2022: 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler?

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 4 Aralık 2022 (bugün) tarihinde düzenlenecek.

Kanal D ve teve2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak tören saat 19.00'da kırmızı halı ile başlayacak.

Yaklaşık 1 saat boyunca devam edecek kırmızı halının sona ermesinin ardından da saat 20.15'te ödül töreni izleyicilerle buluşacak.

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Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi 2022: 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler?

ÇAĞLA ŞIKEL VE CEM DAVRAN'IN SUNUMUYLA...

Birçok Altın Kelebek ödül töreninde olduğu gibi bu yıl da törenin sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran yapacak.

İki ünlü isim ödüllerin sahiplerini bulmasını sağlayacak.

Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi 2022: 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler?

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR KİMLER?

Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar açıklandı. Bu yıl 48'ncisi düzenlenecek olan yarışmada Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun, Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan rolüne hayat veren oyuncu Özgü Kaya, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem rolüne hayat veren Nilsu Berfin Aktaş oldu.

Ayrıca Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakteriyle öne çıkan Tarık Emir Tekin Yıldızı Parlayanlar arasında gösterildi.

Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi 2022: 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler?

İZEL ÇELİK ERCAN VE SEFO SAHNEDE!

Ünlü isimlerin renkli gösterileri ile hareketlenecek ödül töreninde İzel Çelik Ercan ve Sefo şarkılarını seslendirecek.

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