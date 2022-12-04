Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi 2022: 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler?

2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananlar listesi gündemdeki yerini aldı. Her yıl gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ile sinema, televizyon, müzik dünyasının en başarılı isimleri ödüllendiriliyor. Bu yıl 48' incisi düzenlenecek olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla gerçekleşecek. Bu akşam verilen oylar sonucunda 2022 yılında sinema, televizyon, müzik ve sosyal medya alanlarında en iyi isimleri canlı yayında açıklanacak. Peki, 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler? İşte, 2022 Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi ve tüm detaylar…