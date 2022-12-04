Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi 2022: 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler?

Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler soruları yanıt arıyor. Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için beklenen gün geldi. Halk oylamasıyla ödüllerin sahiplerini bulacağı Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu akşam gerçekleşecek. Canlı yayınlanacak tören ile 2022 yılında sinema, televizyon, müzik dünyasının en başarılı isimleri belli olacak. Peki, 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler? İşte, 2022 Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi…