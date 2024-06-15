Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Amasya bayram namazı saat kaçta? Amasya için Kurban Bayramı namaz saati belli oldu. 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek olan bayram için, vatandaşlar heyecanla namaz saatlerini araştırıyor. Tüm illerin namaz saatleri sabah.com.t aracılığıyla duyuruluyor! İşte, Amasya bayram namazı saati 2024!

AMASYA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2024 BELLİ OLDU

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Amasya bayram namazı saati 2024 bilgileri!