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Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:58
Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Amasya bayram namaz saati belli oldu. 2024 yılının ilk bayramı için heyecan dorukta. İnsanların bir araya geldiği, küslerin barıştığı ve iyi dileklerin sunulduğu Kurban Bayramında vatandaşlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Peki, 16 Haziran 2024 Amasya bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Amasya Bayram namazı saati!