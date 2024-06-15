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Haberler Yaşam Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 13:58

Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Amasya bayram namaz saati belli oldu. 2024 yılının ilk bayramı için heyecan dorukta. İnsanların bir araya geldiği, küslerin barıştığı ve iyi dileklerin sunulduğu Kurban Bayramında vatandaşlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Peki, 16 Haziran 2024 Amasya bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Amasya Bayram namazı saati!

Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Amasya bayram namazı saat kaçta? Amasya için Kurban Bayramı namaz saati belli oldu. 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek olan bayram için, vatandaşlar heyecanla namaz saatlerini araştırıyor. Tüm illerin namaz saatleri sabah.com.t aracılığıyla duyuruluyor! İşte, Amasya bayram namazı saati 2024!

AMASYA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2024 BELLİ OLDU

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Amasya bayram namazı saati 2024 bilgileri!

Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

16 Haziran 2024 Pazar günü eda edilecek Amasya bayram namazı saati 05:41 olarak belirlendi.

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Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

Amasya Bayram namazı saati duyuruldu! Amasya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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