Amasya'da Hatimli Teravih Namazı Kılınacak Camiler

Taşova YENİ C.

Merkez SARAÇHANE C.

Merzifon MAHSEN C.

Merzifon Ç.S.MEDRESESİ C.

Merzifon BÜYÜK HACIHASAN C.

Merkez AYAZAĞA C.

Merzifon BAHÇELİEVLER MURAT C.

Merkez İSTASYON C.

Suluova GURBETLER C.

Suluova SULTANİYE C.

Suluova CUMHURİYET MH.C.

Merkez ZİYARET KSB.HİCABİBABA C.

Gümüşhacıköy MELEK C.

Merkez YÖRGÜÇPAŞA C.

Merzifon MEHMET AKİF ERSOY C.