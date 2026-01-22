Haberler
Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Amasya kurası ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.01.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 06:39
500 bin konut projesi kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinde sıradaki durak Amasya! Şehirde yapılacak 2 bin 601 konut için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, takvimde yer alan bilgiler ışığında kura çekimini takip ediyor. Kura, YouTube aracılığıyla Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden izlenebiliyor.