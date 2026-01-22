Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Amasya kurası ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.01.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 06:39

Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Amasya kurası ne zaman, saat kaçta?

500 bin konut projesi kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinde sıradaki durak Amasya! Şehirde yapılacak 2 bin 601 konut için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, takvimde yer alan bilgiler ışığında kura çekimini takip ediyor. Kura, YouTube aracılığıyla Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden izlenebiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğiyle düzenlenen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine aralık ayında başlanmıştı. Bugün sıradaki durak olan Amasya kura çekimi ile 2 bin 601 konut hak sahiplerini buluyor. Başvuru sahipleri, Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden isim listesini anbean takip edebiliyor.

TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Amasya ili için planlanan TOKİ sosyal konut kura çekiliş takvimi şu şekildedir:

Kura Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe (Bugün)

Kura Başlangıç Saati: 13:00

Yer: Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu

TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Kura çekimi sürecini şeffaf bir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için resmi yayın linkleri aktif edildi. Noter huzurunda yapılan çekilişi aşağıdaki kanallardan canlı takip edebilirsiniz. İşte, YouTube Canlı Yayın linki:

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

AMASYA TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ
Kent genelinde toplamda binlerce konutu kapsayan projede, ilçelere göre dağılım şu şekilde planlanmıştır:

Amasya merkez 2100, Göynücek 126, Gümüşhacıköy 100, Hamamözü 45, Merzifon 150, Suluova 80 sosyal konut inşa edilece.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin listesi sisteme yüklenecektir. Sonucunuzu öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

e-Devlet ÜzerindenT.C. Kimlik numaranızla adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden Trabzon ilini seçerek tam isim listesine ulaşabilirsiniz.

TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız