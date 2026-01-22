Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Amasya kurası ne zaman, saat kaçta?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğiyle düzenlenen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine aralık ayında başlanmıştı. Bugün sıradaki durak olan Amasya kura çekimi ile 2 bin 601 konut hak sahiplerini buluyor. Başvuru sahipleri, Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden isim listesini anbean takip edebiliyor.