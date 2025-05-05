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Haberler Yaşam Amasya'da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 08:43

Amasya'da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi kan dondurdu!

Kan donduran olay Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Murat K. (28), evde tartıştığı annesi Saliha K.'yi (59) bıçaklayarak öldürdü. Murat K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken katil oğulun suç geçmişi görenlerin kanını dondurdu. İşte haberin detayları...

DHA
Amasya’da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi kan dondurdu!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Saliha K.'nin evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polisi haber verdi.

Amasya’da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi kan dondurdu!

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açıldığında, ekipler vücuduna bıçak darbeleri alan Saliha K.'yi kanlar içinde buldu.

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Amasya’da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi kan dondurdu!

Ağır yaralanan Saliha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya’da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi kan dondurdu!

Tedaviye alınan Saliha K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Saliha K.'nin evde olan oğlu Murat K. gözaltına alındı. Murat K.'nin 7'si uyuşturucu suçundan, toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Amasya’da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi kan dondurdu!

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.