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Amasya'da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
08:43
Amasya'da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi kan dondurdu!
Kan donduran olay Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Murat K. (28), evde tartıştığı annesi Saliha K.'yi (59) bıçaklayarak öldürdü. Murat K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken katil oğulun suç geçmişi görenlerin kanını dondurdu. İşte haberin detayları...