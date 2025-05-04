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Amasya'da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
13:14
Amasya'da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi tüyler ürpertti!
Kan donduran olay Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Murat K. (28), evde tartıştığı annesi Saliha K.'yi (59) bıçaklayarak öldürdü. Murat K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken katil oğulun suç geçmişi görenlerin kanını dondurdu. İşte haberin detayları...