Amasya’da oğul vahşeti! Annesini defalarca bıçakladı! Katilin suç geçmişi tüyler ürpertti!

Tedaviye alınan Saliha K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Saliha K.'nin evde olan oğlu Murat K. gözaltına alındı. Murat K.'nin 7'si uyuşturucu suçundan, toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.