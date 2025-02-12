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AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Amasya'da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
21:56
AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Amasya'da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Amasya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şiddetli kar yağışı nedeniyle, 13 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmayacağı sorusu, binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, Amasya'da kar yağışının devam edeceği ve şiddetinin artacağı belirtildi. Bu durumda, öğrenciler ve aileler, 13 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor. Peki, 13 Şubat'ta okullar tatil mi oldu?