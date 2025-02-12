Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Amasya'da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:56

AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Amasya'da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Amasya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şiddetli kar yağışı nedeniyle, 13 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmayacağı sorusu, binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, Amasya'da kar yağışının devam edeceği ve şiddetinin artacağı belirtildi. Bu durumda, öğrenciler ve aileler, 13 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor. Peki, 13 Şubat'ta okullar tatil mi oldu?

AMASYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Amasya’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrenciler ve veliler 13 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut kar yağışının sabah saatlerinde daha da artmasının beklendiğini belirtti. Peki, 13 Şubat'ta okullar var mı yok mu? İşte, ayrıntılar...

AMASYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Amasya’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Amasya'da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.İl genelinde etkili olan kar ve sağanağın ardından olumsuz hava şartları ile buzlanma riski üzerine yeni bir tedbir alındı.Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AMASYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Amasya’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Günlük en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olacak. Yağış miktarının 5 mm olması tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan esmesi bekleniyor. Bu nedenle, dışarıda vakit geçireceklerin kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.

AMASYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Amasya’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
AMASYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Amasya’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!
SON DAKİKA