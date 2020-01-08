Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

İran'lı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesinin ardından dünya üzerinde hangi ülkelerde kaç Amerikan askeri olduğu merka konusu, İşte ABD askeri bulunan ülkeler ve Türkiye'de yer alan Amerikan askeri mevcudu...
BAGRAM ÜSSÜNE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ...
Brüksel merkezli Uluslararası Kriz Grubu, yaklaşık 14 bin Amerikan askerinin bulunduğu ülkenin "ABD-İran çekişme bölgesi" olacağı konusunda uyarıyor. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz yıl kasım ayında Afganistan'daki Bagram Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti...