Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

Irak: 6 bin asker

ABD'li yetkililer Irak'ta tam olarak kaç asker bulunduğunu ifade etmiyor. Bağdat'ın kapalı diplomatik alanı Yeşil Bölge ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kasım ayında ABD birliklerini ziyaret ettiği Esad Hava Üssü de dahil olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 6 bin askerin görevlendirildiği tahmin ediliyor. Dışişleri Bakanlığı 4 Ocak'ta tüm Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini emretti. Bir gün sonra da ABD birliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge ve Balad hava üssüne roket atıldı.