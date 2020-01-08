Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte 'de bulunan ...

İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesinin ardından dünya üzerinde hangi ülkelerde kaç Amerikan askerinin bulunduğu merak edilmeye başlandı. İşte Amerşakn askeri bulunan ülkeler ve 'de bulunan ABD askeri mevcudu...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 01:56 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 02:08
Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

İran'lı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesinin ardından dünya üzerinde hangi ülkelerde kaç Amerikan askeri olduğu merka konusu, İşte ABD askeri bulunan ülkeler ve 'de yer alan Amerikan askeri mevcudu...

BAGRAM ÜSSÜNE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ...

Brüksel merkezli Uluslararası Kriz Grubu, yaklaşık 14 bin Amerikan askerinin bulunduğu ülkenin "ABD-İran çekişme bölgesi" olacağı konusunda uyarıyor. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz yıl kasım ayında Afganistan'daki Bagram Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti...

Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

Kuveyt: 13 bin asker

ABD'nin Körfez'de en çok asker konuşlandırdığı ülke 'NATO dışında ABD müttefiki' statüsüne sahip. Irak ve Suudi Arabistan arasındaki 4 milyon nüfuslu Kuveyt'te yaklaşık 13 bin Amerikan askeri bulunuyor. İki ülke 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana Savunma İşbirliği Anlaşması'nın tarafı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

Katar: 13 bin asker

Katar, ABD'nin bölgedeki en büyük askeri üssü olarak bilinen El-Udeyd Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. Doha yönetimi 1996'da 1 milyar Dolar'a inşa edilen üssün 2018'de iyileştirilmesi için 1.8 milyar Dolarlık plan açıkladı. Katar'ın diğer bölge ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile sorunlar yaşadığı biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

Bahreyn: 7 bin asker

ABD, Bahreyn'de Orta Doğu'daki en büyük deniz gücü olarak gösterilen 5. Filo'ya sahip. Yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu ada ülkesi Suudi Arabistan'ın da yakın müttefiki olarak biliniyor. 5. Filo'nun operasyon alanı Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı ve Babu'l Mendeb Boğazı, Basra Körfezi, Umman Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu. Bahreyn yönetimi Trump'ın İran'a karşı sert duruşunu savunuyor. Bahreyn'de 2011'deki Şii ayaklanmasının sert şekilde bastırılmasının ardından İran ile ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

Irak: 6 bin asker

ABD'li yetkililer Irak'ta tam olarak kaç asker bulunduğunu ifade etmiyor. Bağdat'ın kapalı diplomatik alanı Yeşil Bölge ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kasım ayında ABD birliklerini ziyaret ettiği Esad Hava Üssü de dahil olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 6 bin askerin görevlendirildiği tahmin ediliyor. Dışişleri Bakanlığı 4 Ocak'ta tüm Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini emretti. Bir gün sonra da ABD birliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge ve Balad hava üssüne roket atıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

Birleşik Arap Emirlikleri: 5 bin asker

Hürmüz Boğazı yakınındaki Birleşik Arap Emirlikleri de tanker krizlerinin bir parçası. ABD ve Suudi Arabistan'ın geleneksel müttefiki olan ülkede 5 bin civarında Amerikan askeri bulunuyor. Son dönemde artan gerilimler üzerine ülke yönetimi Tahran ile uzlaşmacı politikalar üretmeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi ülkelerde kaç askeri var? İşte Türkiye'de bulunan ABD askeri sayısı...

Ürdün: 3 bin asker

Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve İsrail ile sınırı olan Ürdün, ABD'nin bölgedeki önemli stratejik üslerine ev sahipliği yapıyor. Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde savaş ve kargo uçakları gibi birçok askeri teçhizatı bulunan ABD, bu noktadan özellikle Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı operasyonlar düzenledi. Kral Faysal Hava Üssü'nde kasım 2016'da bir Ürdünlü subay 3 Amerikan askerini öldürmüştü.

BİZE ULAŞIN